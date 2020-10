Quattro casi di Covid nelle scuole di Campi. Ma legati a situazioni “esterne”. L’assessore Roso: “I protocolli funzionano”

CAMPI BISENZIO – Quattro casi di Covid in altrettante scuole di Campi. Ma tutti legati a situazioni familiari. A conferma del fatto, come ribadito dall’assessore alla pubblica istruzione Monica Roso, che “i protocolli adottati negli istituti campigiani consentono di svolgere regolarmente l’attività didattica in sicurezza”. Ma andiamo con ordine: le scuole interessate sono la Gelli, […]

CAMPI BISENZIO – Quattro casi di Covid in altrettante scuole di Campi. Ma tutti legati a situazioni familiari. A conferma del fatto, come ribadito dall’assessore alla pubblica istruzione Monica Roso, che “i protocolli adottati negli istituti campigiani consentono di svolgere regolarmente l’attività didattica in sicurezza”. Ma andiamo con ordine: le scuole interessate sono la Gelli, Fra Ristoro, Garibaldi e Cianti, in ognuna delle quali c’è stato un singolo caso, emersi tutti quando i bambini interessati erano già a casa. Quattro casi di positività, dunque, legati, come già detto in precedenza ad altrettante situazioni familiari o ad altre cause. E’ stato comunque applicato il protocollo previsto dalla Asl, con tampone per tutti i compagni di classe e gli insegnanti che ha dato complessivamente esito negativo. Ognuno di loro sta svolgendo regolarmente la propria “quarantena” a casa, con didattica a distanza, e solo quando sarà conclusa potranno rientrare a scuola. “E’ un concetto che ti tengo a ribadire – ha concluso l’assessore Roso – ovvero che è sicuro mandare i bambini a scuola, dove fra l’altro le lezioni stanno proseguendo senza intoppi”.