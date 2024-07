Quattro giovani promesse degli scacchi conquistano la top 10 ai campionati italiani Under 18

PRATO – Dal 29 giugno al 6 luglio si sono svolte a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma, le finali dei campionati italiani giovanili under 18 di scacchi. Hanno partecipato alla gara 1.350 giocatori provenienti da tutta Italia e tra questi 21 ragazzi iscritti al Circolo Pratese degli Scacchi che sono stati accompagnati nella città emiliana […]

PRATO – Dal 29 giugno al 6 luglio si sono svolte a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma, le finali dei campionati italiani giovanili under 18 di scacchi. Hanno partecipato alla gara 1.350 giocatori provenienti da tutta Italia e tra questi 21 ragazzi iscritti al Circolo Pratese degli Scacchi che sono stati accompagnati nella città emiliana dal presidente Marco Caprino e da Sara Gabbani, istruttrice e pluricampionessa italiana Under 14, 18 e 20.

Quattro di loro hanno conquistato la top 10, facendosi valere contro avversari molto preparati, loro sono Alberto Centamore che si è classificato 3°-6° a parimerito negli Under 18, Siria Caccamo 6°-7° negli Under 16 femminili, Riccardo Frigerio 2°-6° negli Under 12 che lo scorso anno ai campionati italiani a squadre di ottobre-novembre si è diplomato campione italiano Under 10 insieme a Vittoria Nesi, anche lei campionessa italiana a squadre dello scorso anno che nella competizione individuale si è classificata 5°-7° negli Under 12 femminili. La società si è invece piazzata al 17° posto e la Provincia al 19°.

“Davvero un grande risultato, figlio di un lavoro costante, costruito dalla società e da questi giovani ragazzi che con impegno e dedizione portano avanti una passione, ottenendo successi singoli e di squadra che rendono orgogliosa tutta la città”, queste le parole del sindaco Ilaria Bugetti.