Quattro panchine per diffonde messaggi di gentilezza

CALENZANO – Quattro panchine per diffondere messaggi di rispetto e gentilezza. Saranno inaugurate il 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Le quattro panchine, posizionate in seguito ad una mozione del consiglio comunale, sono state finanziate in parte dalla Città Metropolitana, nell’ambito della Rete Re.A.DY, con un progetto che […]

CALENZANO – Quattro panchine per diffondere messaggi di rispetto e gentilezza. Saranno inaugurate il 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

Le quattro panchine, posizionate in seguito ad una mozione del consiglio comunale, sono state finanziate in parte dalla Città Metropolitana, nell’ambito della Rete Re.A.DY, con un progetto che ha coinvolto l’istituto comprensivo di Calenzano. In piazza Vittorio Veneto, davanti al Municipio, ci sarà una panchina arcobaleno contro l’omofobia. Tre le panchine all’interno del giardino della scuola secondaria di primo grado: arcobaleno, rossa contro la violenza sulle donne e viola per promuovere la gentilezza in ogni sua forma e come antidoto alle discriminazioni e alla violenza. Le panchine scolastiche sono state decorate dalle alunne e dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, sulla base di un progetto sull’inclusività e i diritti umani. Le prime classi si sono occupate di quella arcobaleno, le seconde di quella rossa e le terze di quella viola.