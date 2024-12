Quelle attrezzatture il Comune non le usa più: asta pubblica per la vendita di trapano e levigatrice 

LASTRA A SIGNA – E’ indetta un’asta pubblica per l’alienazione di attrezzature di proprietà comunale non più funzionanti e quindi inutilizzate, con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma. La procedura ha per oggetto la vendita della seguente attrezzatura, suddivisi in unico lotto: levigatrice a nastro Laser; trapano a colonna […]

LASTRA A SIGNA – E’ indetta un’asta pubblica per l’alienazione di attrezzature di proprietà comunale non più funzionanti e quindi inutilizzate, con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma. La procedura ha per oggetto la vendita della seguente attrezzatura, suddivisi in unico lotto: levigatrice a nastro Laser; trapano a colonna Cab; banco sega Dewalt; sega a nastro; Toupie PM T850; pialla Berti; pialla a filo Casadei DS410; cavatrice a punta Berti; aspiratore Alfarimini, prezzo a base d’asta 2.000 euro.

Gli interessati possono prendere visione delle attrezzature presso il Cantiere Comunale previo appuntamento telefonico con il responsabile Servizio Manutenzioni. Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il geometra Alessio Bacci (055 8743.284 – 340 1787416 – manutenzione@comune.lastra-a-signa.fi.it). L’offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Lastra a Signa, in piazza del Comune 17, 50055 Lastra a Signa (Firenze), direttamente o a mezzo posta raccomandata, agenzia di recapito o corriere autorizzato entro le 11 del 27 dicembre, pena esclusione, a mezzo di un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “All’attenzione del Settore 5 – Non aprire: contiene offerta alienazione attrezzature comunali”. Maggiori informazioni sul sito Internet del Comune nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”.