Querceto, l’inizio della Settimana Santa è con il cardinale Simoni

SESTO FIORENTINO – Grande festa presso la parrocchia di San Jacopo a Querceto, dove un gran numero di fedeli ha accolto il cardinale Ernest Simoni che, proprio dalle colline sestesi, per il secondo anno consecutivo ha iniziato i solenni riti della Settimana Santa alla presenza del personale della Polizia di Stato del locale Commissariato, degli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, dei soci de La Racchetta e dei volontari delle varie associazioni. Dopo la benedizione dei rami di olivo, i fedeli hanno fatto ingresso nella chiesa per la Santa Messa celebrata dallo stesso cardinale, animata dal coro parrocchiale e concelebrata dai Religiosi della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe.

“Ringrazio il Signore per avermi condotto in visita al popolo di Sesto Fiorentino – ha affermato il cardinale – e qui iniziare il cammino della Settimana Santa che dopo il triduo ci porterà alla Pasqua di Resurrezione, nella quale Gesù rinnoverà il dono più grande che si possa immaginare: ci donerà la sua vita, il suo Corpo e il suo Sangue, con il quale nutrimento, seguendo i suoi comandamenti poter godere nell’ultimo giorno del premio della vita eterna; Gesù ha dissipato le tenebre della morte risorgendo vittorioso e ci attende nella Gerusalemme Celeste quando termineremo questo pellegrinaggio terreno. È sempre una grande gioia spirituale poter pregare ai piedi di questo Crocifisso Miracoloso, testimone di tante grazie elargite al popolo. Affidiamo a Lui le tante sofferenze e tutti coloro che nel mondo soffrono per causa della guerra, in modo particolare per il popolo ucraino, i cui profughi provvidenzialmente sono stati accolti anche in questa parrocchia con tanto amore come nelle tante parrocchie di tutta Italia. Possa la Santissima Madonna intercedere verso suo Divin Figlio per così asciugare ogni lacrima, donare il conforto a chi è nella disperazione, convertire il cuore dell’uomo per così godere dell’implorata e duratura pace di cui tanto è assetato il mondo”.