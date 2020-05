Questionario mobilità: ci si muove in auto, ma per brevi tragitti

CALENZANO – Sono stati 1862 i questionari sulla mobilità, compilati in parte o del tutto, consegnati all’amministrazione comunale e analizzati ieri durante una seduta della commissione consiliare. I questionari, rigorosamente online, erano incentrati sulla mobilità e sulla sosta cittadina. Ne sono stati completati 980 e ha impegnato ogni persona per oltre 10 minuti. Il campione di riferimento ottenuto è stato del 6% giudicato dai tecnici “un buon campione”. La percentuale maggiore di chi ha partecipato al campione è stata di persone tra i 46 e i 65 anni (29,6%) seguita dagli ultra 65ennii (24,3%), meno interessati le persone tra 14 e 18 anni (4,2%) e tra 19 e 30 anni (8,6%).

Dei 1025 questionari compilati da residenti a Calenzano: 780 dichiara di effettuare spostamenti sistematici casa-lavoro fornendo origine, destinazione e mezzo prevalente, 47 dicono di effettuare spostamenti casa-scuola, e 916 spostamenti per altri motivi. La maggioranza di chi ha risposto al questionario ha detto di spostarsi in auto o in moto. Le criticità rilevate (33%) sono indirizzate al traffico in accesso e in uscita dalla città per quanto riguarda muoversi in auto. La medi dei chilometri percorsi in auto o in moto per lo spostamento per il 24% delle risposte risulta essere tra i 5 e i 10 chilometri. L’indagine ha preso in considerazione anche i parcheggi cittadini.