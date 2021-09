“Qui come cinque anni fa”. Per Sesto ha presentato la lista dei candidati al consiglio comunale

SESTO FIORENTINO – Quasi un rito propiziatorio in un luogo portafortuna: così per presentare la lista di Per Sesto a sostegno del sindaco Lorenzo Falchi, i candidati hanno scelto lo stesso posto dove cinque anni fa avvenne la presentazione della lista civica di centrosinistra. Così uno dei due capilista di Per Sesto Damiano Sforzi, attuale […]

SESTO FIORENTINO – Quasi un rito propiziatorio in un luogo portafortuna: così per presentare la lista di Per Sesto a sostegno del sindaco Lorenzo Falchi, i candidati hanno scelto lo stesso posto dove cinque anni fa avvenne la presentazione della lista civica di centrosinistra. Così uno dei due capilista di Per Sesto Damiano Sforzi, attuale vicesindaco e assessore all’urbanistica e allo sport, (l’altra capolista è Camilla Sanquerin attuale assessore al sociale) ha raccontata questo pomeriggio 1 settembre durante la presentazione dei candidati al consiglio comunale per Per Sesto. Il luogo scelto è quello del cortile esterno della biblioteca Ragionieri a Doccia. Alla presentazione anche il sindaco Lorenzo Falchi. “In questi cinque anni abbiamo fatto tanto lavori – ha detto Falchi – abbiamo portato a casa risultati nei quali noi credevamo, ma sfido tanti a scommettere all’epoca che saremmo riusciti a dare seguito con quella forza a quella sfida. Ci sono tante cose da fare e da migliorare. In questi cinque anni abbiamo fatto un lavoro collettivo. Le cose funzionano se le portiamo aventi tutti insieme”. Il sindaco ha poi ricordato che “quella scommessa che Per Sesto fece cinque anni fa di provare a lanciare un lista civica che affrontasse da Sinistra il governo del territorio e si ponesse obiettivi ambiziosi e che contribuisse insieme all’altra lista che era Sinistra Italiana, è una scommessa che all’epoca era ambiziosa ma che è stata vinta e siamo riusciti a portarla avanti grazie all’impegno di tutti”.

La lista comprende alcuni consiglieri comunali e altre persone provinienti dal mondo associativo e civile. Damiano Sforzi, Camilla Sanquerin, Valentina Baldi, Monica Barducci, Patrizia Bartolocci, Fiorella Bendoni, Silvia Bicchi, Samantha Bossio, 29 anni, Gabriella Bruschi, 62 anni, iAlessandro Bussotti, 70 anni, Claudio Cozzi Fucile, 24 anni, Giulia Farneti, Vittorio Ferrara, Andrea Guarducci, 51 anni, Nora Lotti, Gianna Massini, Federico Mazzinghi, Jorge Enrique Medina Carranza, Mario Oliviero, Bruno Pradal, Erika Pratesi, Marco Salvadori, Serena Sassolini, Aurelio Stera.