Quindici anni dalla morte di don Bruno Verdiani, Gandola (FI): “Si intitoli a lui la strada fra via Prunaia e il ponte di Maccione”

CAMPI BISENZIO – “Ieri, 13 luglio, era il giorno di un anniversario importante: sono trascorsi infatti 15 anni dalla scomparsa di don Bruno Verdiani, parroco del Sacro Cuore, uno dei sacerdoti più amati di tutta Campi Bisenzio. Adesso, dopo 15 anni, si esaudisca il desiderio dei parrocchiani di intitolare a don Bruno un ricordo permanente”: parole, queste, di Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia che poi spiega: “Il desiderio di intitolare a don Bruno una strada in prossimità della parrocchia da lui fondata si manifestò nel 2008 a un anno dalla sua morte. Per tale ragione, il consigliere comunale Roberto Viti presentò un ordine del giorno, approvato nel settembre di quell’anno, che prevedeva di intitolare, nel più breve tempo possibile, una piazza o un strada esistente o di nuova realizzazione a don Bruno Verdiani, purché ricadesse nell’ambito territoriale della parrocchia. L’accordo trovato fu quello di intitolare la strada di nuova costruzione che ricongiungerà via Prunaia dall’incrocio con via Palagetta fino alla rotonda del ponte di Maccione”.

“Adesso – conclude Gandola – quel tratto di strada è in costruzione e l’ultimazione è prevista per il prossimo mese di agosto”. Da qui l’appello del capo gruppo: “L’amministrazione comunale si impegni entro l’anno a esaudire il desiderio di intitolare quel tratto di strada alla memoria di don Bruno perché quanto fatto in oltre trentanove anni di ministero sacerdotale resti impresso in un ricordo permanente e non solo nel cuore dei suoi parrocchiani che non hanno mai smesso di amarlo”.