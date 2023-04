Quindici medaglie, settimi in Italia: la squadra di nuoto agonistico H. Sport del Centro Hidron brilla ai Criteria Nazionali Giovanili

CAMPI BISENZIO – La squadra di nuoto agonistico H. Sport del Centro Hidron ha ottenuto risultati straordinari ai Criteria Nazionali Giovanili 2023, che si sono svolti a Riccione dal 31 marzo al 5 aprile. Le atlete del settore femminile hanno conquistato infatti un totale di 11 medaglie nazionali, classificandosi al settimo posto nazionale tra le 283 società partecipanti alla competizione piazzandosi al secondo posto tra le società Toscane. Questo successo è il risultato dell’impegno e della dedizione degli atleti che si sono allenati con costanza da settembre a ora senza pause e dei tecnici Marco Marsili, Alessio Gentili e Martina Boretti che hanno allenato con passione e professionalità, nonché del supporto del presidente del centro sportivo Hidron Andrea Massagli, che ha fornito un impianto all’avanguardia e la massima disponibilità nel supportare la squadra di nuoto H. Sport.

Tra i risultati più notevoli, Lucrezia Domina ha vinto l’oro nei 200 metri stile libero e il bronzo nei 400 stile libero nella categoria Junior 2008, Emma Randellini ha conquistato l’oro nei 1500 metri stile libero nella categoria Cadetti, Sofia Biagi si è aggiudicata l’oro nei 1500 metri stile libero, l’argento negli 800 metri stile libero e il bronzo nei 400mx nella categoria Ragazzi 2010. Eva Lenzi è doppio argento nei 1500 stile libero e nei 400 stile libero e bronzo negli 800 stile libero. Oltre questo Margherita Balli, Maria Vittoria Suisola e Maria Rosa D’Anna migliorando sensibilmente i loro record personali si sono piazzate nella Top 10 italiana. In totale, gli atleti di H. Sport hanno ottenuto 13 piazzamenti nella Top 10 delle varie gare.

Dopo i successi nazionali delle nostre atlete, i giovani nuotatori maschi hanno dimostrato anch’essi un grande impegno e talento al Criteria Nazionale Maschile, tenutosi a Riccione dal 3 al 5 aprile. Samuele Martelli ha stabilito un nuovo record sociale assoluto nei 100 rana, 200 rana e 200 farfalla, conquistando un bronzo italiano nei 200mx e un argento nei 400mx con un tempo impressionante, vicino all’attuale record italiano. Alessandro Tredici, invece, ha vinto un argento italiano nei 200mx e un bronzo nei 100 farfalla, migliorando notevolmente il suo tempo e scalando ben 20 posizioni per raggiungere il podio. In totale, i nuotatori maschi di H. Sport hanno conquistato 4 medaglie nazionali, portando il totale complessivo a 15 medaglie per la squadra.

“Gli eccezionali risultati ottenuti, – ha detto il presidente Andrea Massagli – oltre a riempirci di un profondo senso di orgoglio, evidenziano il potenziale della nostra struttura nel trasformare Campi Bisenzio in un polo di eccellenza per la formazione e la specializzazione delle diverse discipline natatorie. Questo ambizioso progetto richiede investimenti ulteriori, tra cui la copertura della vasca esterna da 50 metri e la realizzazione di alloggi sportivi basati sul modello di foresteria. La realizzazione di tale progetto richiede un impegno finanziario considerevole; la proprietà Hidron si adopera per lo sviluppo dell’iniziativa, ma è indispensabile il supporto da parte delle istituzioni pubbliche e di sponsor per coprire i costi di gestione della futura struttura. Invitiamo, quindi, le autorità competenti a collaborare attivamente allo sviluppo di questi progetti, al fine di incrementare la visibilità di Campi Bisenzio a livello nazionale e favorire l’emergere di nuovi talenti nel mondo del nuoto”.