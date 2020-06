Quinto Basso. Lavori all’impianto Innocenti

SESTO FIORENTINO – Oltre 20mila euro è l’investimento per i lavori di miglioramento della pista d’atletica dell’impianto polivalente Innocenti di Quinto Basso, dove l’intervento è in corso. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Kalmeta, e l’assessore allo Sport hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per fare il punto della situazione. “Dopo lo stop di queste […]

SESTO FIORENTINO – Oltre 20mila euro è l’investimento per i lavori di miglioramento della pista d’atletica dell’impianto polivalente Innocenti di Quinto Basso, dove l’intervento è in corso. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Kalmeta, e l’assessore allo Sport hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per fare il punto della situazione.



“Dopo lo stop di queste settimana – afferma l’assessore Kalmeta – riprendono una serie di interventi importanti per garantire la funzionalità delle strutture sportive. In questi mesi abbiamo lavorato per predisporre altre opere di miglioramento che contiamo di poter far partire nei prossimi mesi, tra cui l’impermeabilizzazione e il potenziamento di docce e spogliatoi dell’impianto sportivo di Volpaia e l’efficientamento degli infissi del PalaLilly”.



“Nell’attesa che ripartissero lo sport e le attività delle società – aggiunge l’assessore Sforzi – non ci siamo fermati. In questo tempo abbiamo lavorato non solo sulle strutture, ma anche al fianco di Anci, Coni e Cip per sostenere le società sportive e i gestori dei nostri impianti affinché vengano adottate misure economiche adeguata ad affrontare l’emergenza”.