Quinto Basso: scontro tra una vettura e una moto, ferito il motociclista

SESTO FIORENTINO – Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto in via Gramsci all’altezza della chiesa di Quinto Basso. Secondo le prime ricostruzioni da parte della Polizia municipale di Sesto Fiorentino arrivata sul posto una vettura condotta da una donna di 63 anni di Sesto Fiorentino stava viaggiando da Sesto in […]

SESTO FIORENTINO – Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto in via Gramsci all’altezza della chiesa di Quinto Basso. Secondo le prime ricostruzioni da parte della Polizia municipale di Sesto Fiorentino arrivata sul posto una vettura condotta da una donna di 63 anni di Sesto Fiorentino stava viaggiando da Sesto in direzione Firenze, mentre il motociclista, 47 anni di Sesto Fiorentino andava verso Sesto. L’auto ha provato a girare nel parcheggio e non si è accorta della moto che veniva in senso inverso. Nella collisione tra i due mezzi, il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi.