Raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina: un aiuto concreto dalle Rsa del gruppo Sereni Orizzonti

I tragici eventi di guerra hanno portato a una risposta di solidarietà da parte dell’azienda friulana Sereni Orizzonti. Le residenze per anziani sul territorio in provincia di Firenze hanno dato infatti il via a una raccolta di beni di prima necessità, che saranno poi suddivisi per genere e consegnati alle Misericordie, che provvederanno a trasportarli […]

I tragici eventi di guerra hanno portato a una risposta di solidarietà da parte dell’azienda friulana Sereni Orizzonti. Le residenze per anziani sul territorio in provincia di Firenze hanno dato infatti il via a una raccolta di beni di prima necessità, che saranno poi suddivisi per genere e consegnati alle Misericordie, che provvederanno a trasportarli nei luoghi di guerra. I beni maggiormente richiesti al momento sono i seguenti: alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, abbigliamento e coperte, prodotti per l’infanzia e materiale medico (farmaci antinfiammatori, farmaci antibiotici, cerotti, disinfettanti, pannolini).

“Siamo vicini e solidali al popolo ucraino, – afferma Mario Modolo, direttore del gruppo Sereni Orizzonti – offriamo la nostra disponibilità in questo momento difficile. Grazie alla nostra forte presenza territoriale e ai numerosi parenti degli ospiti, confidiamo che l’iniziativa possa raccogliere molte adesioni”. In alcune delle residenze di Sereni Orizzonti, inoltre, gli anziani e gli operatori hanno voluto abbinare alla raccolta anche un sincero appello di pace, realizzando cartelloni e striscioni con su scritto “no alla guerra”, successivamente esposti alle pareti delle residenze.

Per contribuire ci si può rivolgere direttamente alle seguenti strutture: Residenza L’Arcolaio, via dell’Arcolaio, 11 – Firenze, Residenza Villa San Biagio, via Forlivese, 16 – Dicomano, Residenza Villa Val Verde, via Montalbano La Posta, 176 – Firenzuola, Residenza Villa I Pitti, via Santa Barbara, 10 – Signa, Residenza Villa Desiderio, via Simone Mosca, 11 – Settignano, Residenza Monsavano, via Fortuna, 1 – Pelago.