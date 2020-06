Raccolta di solidarietà a Campi: a organizzarla quattro associazioni, ecco come partecipare

CAMPI BISENZIO – Una raccolta di solidarietà per chi si trova a vivere un momento di difficoltà legato al periodo che stiamo vivendo. Ma non solo. E’ quella organizzata dall’Anpi di Campi Bisenzio che, tramite il suo presidente Fulvio Conti, “dà voce” anche alle altre associazioni che hanno aderito al progetto (Anpi sezione Lanciotto Ballerini, Cantiere sociale Camilo Cienfuegos, Arci Città Visibili, Gruppo casa Campi Bisenzio). Con una particolarità: il volantino che “pubblicizza” l’iniziativa è scritto in più lingue, non solo in italiano, proprio per coinvolgere il maggior numero di persone. “Il momento non è facile, – spiega Conti – Campi è stato uno dei Comuni più colpiti dal danno economico e sociale da Covid-19 e 200/300 famiglie risultano non aver avuto accesso ai buoni spesa per mancanza di fondi, che comunque sono stati una tantum e probabilmente insufficienti. Il nostro sostegno prosegue infatti dall’inizio dell’emergenza e purtroppo non potremo continuare molto a lungo. Ma non dovrebbe essere questo il nostro ruolo, non dovremmo sostituirci alle istituzioni e al sistema di welfare. Il nostro pensiero allora va a tutte queste persone, attualmente ne seguiamo circa 70 (16 nuclei familiari). Che cosa accadrà a queste famiglie? Quali risposte le istituzioni locali e nazionali daranno loro? O si cambia il sistema o non vediamo alternative possibili ed eque, in cui al centro vi sia la dignità e la giustizia sociale. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che ci hanno aiutato a portare avanti questo progetto che ancora non si ferma. Le risorse scarseggiano e chiediamo a chi può di aiutarci con donazioni o spese alimentari”.

(Nel volantino tutte le informazioni per aderire all’iniziativa)