Raccolta differenziata: a gennaio a Poggio a Caiano parte la tariffa corrispettiva

POGGIO A CAIANO – Il vice-sindaco di Poggio a Caiano, Diletta Bresci, ha partecipato all’incontro organizzato da Confartigianato con diverse imprese e alla presenza di due operatori di Alia per l’illustrazione della nuova tariffa corrispettiva della raccolta differenziata. Durante l’incontro si è discusso anche della reintroduzione delle campane per la raccolta del vetro nel territoriale comunale poggese. “Ho ribadito in questa sede, come nelle relative assemblee di Alia, la contrarietà che la nostra amministrazione ha sempre manifestato nei confronti dell’introduzione della Taric e di conseguenza del ritorno delle campane per la raccolta del vetro, – spiega l’assessore Bresci – si è discusso ovviamente anche delle postazioni delle stesse che in un primo momento sono state collocate da parte di Alia in spazi che dovevano necessariamente rispondere, secondo le normative, a vari criteri come per esempio sicurezza, distanze, altezza e altro ancora”.

E ancora: “Nei prossimi giorni avremo nuovi incontri con i responsabili di Alia proprio per valutare gli eventuali spostamenti di quelle campane che potrebbero risultare inadeguate e/o arrecare disagi alla cittadinanza. Come Comune non abbiamo potuto far altro, nonostante la nostra contrarietà, che adeguarci a questa decisione dal momento che la maggioranza delle amministrazioni comunali coinvolte ha dato parere favorevole”. La nuova tariffa corrispettiva a Poggio a Caiano entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio. Il nuovo kit per la raccolta differenziata (per chi ancora non lo avesse ritirato) è disponibile presso il Pop up Alia store che sarà aperto fino al 2 gennaio 2025 presso le scuderie medicee il giovedì dalle 8.30 alle 13.30. Per ritirare il kit è necessario portare il codice utenza (si trova in Aliapp e su tutte le bollette), il documento di identità e i vecchi contenitori.

Il vetro, a partire dal 1 gennaio, non sarà più raccolto tramite raccolta il porta a porta ma andrà conferito nelle campane stradali alcune delle quali sono state posizionate in questi giorni. Da gennaio, inoltre, sarà possibile ritirare i sacchetti per la raccolta differenziata anche presso alcune tabaccherie del territorio, associate alla Federazione Italiana Tabaccai (Fit), che sono Point break in largo Mazzei, Caffè Mario in viale Galilei e tabaccheria Mannelli in via Statale al Poggetto. Per utilizzare questo servizio i cittadini devono semplicemente presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea. Alia, attraverso questa novità, offre uno strumento in più alle famiglie che possono così gestire con maggiore efficienza la raccolta differenziata dei rifiuti.