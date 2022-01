“Raccolta differenziata, sì all’installazione dei distributori automatici”: approvata mozione di Forza Italia

CAMPI BISENZIO – “Anche a Campi Bisenzio saranno finalmente installati i distributori automatici per la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata: basta file interminabili in Comune. È questo ciò che prevede la mozione di Forza Italia approvata in consiglio comunale”. “Con l’atto – spiega Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia – abbiamo impegnato il sindaco a valutare, […]

CAMPI BISENZIO – “Anche a Campi Bisenzio saranno finalmente installati i distributori automatici per la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata: basta file interminabili in Comune. È questo ciò che prevede la mozione di Forza Italia approvata in consiglio comunale”. “Con l’atto – spiega Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia – abbiamo impegnato il sindaco a valutare, insieme all’ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, l’opportunità di installare nel nostro Comune uno o più distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata, considerandolo un metodo congruo ed efficiente per risolvere le criticità legate alle lunghe code di cittadini, nonché permettendo anche a chi, per motivi di lavoro o altri impegni, non sia in grado di raggiungere i luoghi di distribuzione dei sacchetti negli orari di apertura dell’ufficio predisposto in Comune che comportano sempre lunghe file dei cittadini”.

“D’altronde, – ha proseguito – sul mercato, già da diversi mesi, sono presenti dei distributori automatici di sacchetti che, collegati agli opportuni server e database comunali e dell’ente gestore, permettono di distribuire agli utenti, in base alle loro precipue esigenze, i sacchetti necessari e questa nuova modalità di distribuzione è già in uso in molti comuni d’Italia, permettendo una consegna h24 e 7 giorni su 7 dei sacchetti, permettendo ai cittadini di avere un miglior servizio. Inoltre, grazie ad un emendamento della maggioranza è stato altresì richiesto da valutare l’opportunità di organizzare delle consegne a domicilio dei sacchetti per persone disabili o con problemi motori che, ovviamente, già oggi hanno difficoltà ad approvvigionarsi dei sacchetti”.

Durante la seduta del consiglio, è stato poi approvato un secondo atto “contenente l’appello alle istituzioni nazionali affinché il fondo adeguamento prezzi per gli appalti pubblici possa essere adeguatamente rifinanziato. Da alcuni mesi, infatti, si sono registrati significativi incrementi nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione, la cui entità sta determinando enormi difficoltà alle imprese appaltatrici, già gravate da ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute all’evento pandemico in atto. A oggi il Governo ha istituito un fondo di 100 milioni, da ripartire in parti pressoché uguali tra piccole, medie e grandi imprese ma tale importo risulta ad oggi fortemente insufficiente. Per questo abbiamo richiesto, con un ordine del giorno, di impegnare il sindaco e il consiglio comunale a richiedere al Parlamento e al Governo italiano un aumento del fondo “adeguamento prezzi” al fine di fronteggiare i forti rincari dei prezzi delle materia prime nel settore delle costruzioni”.