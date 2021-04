Raccolta firme per dire “no” al senso unico in via Puccini

CALENZANO – La protesta corre sul senso unico: i residenti delle zone della Fogliaia tra via Manara, via Rosorgimento, via Mazzini hanno avviato una raccolta firme arrivando a 250, per chiedere all’amministrazione comunale di cambiare idea sul senso unico di un tratto di via Puccini. Le motivazioni di questa richiesta sono dovute allo spostamento del […]

CALENZANO – La protesta corre sul senso unico: i residenti delle zone della Fogliaia tra via Manara, via Rosorgimento, via Mazzini hanno avviato una raccolta firme arrivando a 250, per chiedere all’amministrazione comunale di cambiare idea sul senso unico di un tratto di via Puccini. Le motivazioni di questa richiesta sono dovute allo spostamento del traffico su strade strette, residenziali, “una zona – dicono i promotori della raccolta firme – vittima della cementificazione e dove ci sono pochi parcheggi”. I residenti, proseguono, “non comprendono la motivazione dell’amministrazione comunale per questo cambio nella viabilità del capoluogo che porterebbe il traffico proprio in quelle strade non idoneo a sostenerlo”.