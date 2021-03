Raccolta firme per la legge popolare che istituisce il reato di propaganda fascista

CALENZANO – Prosegue la campagna del Comune per promuovere la raccolta firme per la legge popolare, con la quale si istituisce il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Il banchino per la raccolta firme sarà presente domani, sabato 6 marzo, dalle 10 alle 13 al mercato di piazza della Resistenza. La prossima settimana sarà presente giovedì 11 […]

La prossima settimana sarà presente giovedì 11 marzo, dalle 16 alle 18 in piazza dell’Unità a Carraia e sabato 13 marzo, dalle 9.30 alle 12 in via di Gricciano a Legri, davanti al centro civico. Saranno presenti il sindaco Riccardo Prestini e gli Assessori, che potranno rispondere anche a domande e segnalazioni dei cittadini.

La legge di iniziativa popolare vuole istituire la pena detentiva per chi fa propaganda di contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista, tra cui anche l’esposizione di emblemi o simboli riconducibili a questi partiti durante eventi pubblici. Oltre che ai banchini sul territorio, si può aderire alla proposta di legge, dal titolo “norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, firmando il modulo allo sportello del cittadino.