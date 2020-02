Raccolta fondi per l’associazione sindromi autistiche

CALENZANO – Si terrà domenica 9 febbraio alle 12.30 un pranzo di solidarietà per il progetto dell’Associazione Sindromi Autistiche onlus. Il progetto ASA ha come obiettivo la creazione di un percorso educativo per ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico, dedicato anche alle loro famiglie, attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie che possano aiutarli a superare gli ostacoli comunicativi quotidiani. La Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino-Calenzano sta organizzando delle iniziative per incentivare la raccolta fondi in modo che entro il 29 febbraio il progetto arrivi a raccogliere almeno 10.000 euro. Raggiunto questo obiettivo la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà la somma raccolta. Il pranzo di domenica 9 febbraio si terrà al Centro St.Art Eventi, in via Garbaldi 7. Per prenotazioni [email protected]