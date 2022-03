Raccolta medicinali per l’Ucraina nelle farmacie comunali

SESTO FIORENTINO – Le farmacie comunali lanciano una raccolta di farmaci da destinare alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra. A partire da oggi, giovedì 3 marzo, in tutte le otto farmacie sarà possibile acquistare medicinali di primo impiego e dispositivi sanitari (garze, cerotti, disinfettanti…) che saranno inviati nei luoghi dell’emergenza con i convogli di […]

SESTO FIORENTINO – Le farmacie comunali lanciano una raccolta di farmaci da destinare alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra. A partire da oggi, giovedì 3 marzo, in tutte le otto farmacie sarà possibile acquistare medicinali di primo impiego e dispositivi sanitari (garze, cerotti, disinfettanti…) che saranno inviati nei luoghi dell’emergenza con i convogli di aiuti umanitari predisposti dalle Misericordie. Medicinali di primo impiego e dispositivi sanitari sono alcuni dei prodotti maggiormente necessari in questa fase dell’emergenza.

“In un momento tanto drammatico, abbiamo ritenuto fondamentale metterci a disposizione – ricorda il direttore di Afs Spa Giovanni Turco – Con questa raccolta, realizzata in coordinamento con la Misericordia per quanto riguarda l’invio dei medicinali, vogliamo far arrivare il nostro aiuto ai civili che, come sempre, in guerra sono quelli che pagano il prezzo più alto”.

“Siamo grati alle Farmacie comunali, al direttore e a tutte le farmaciste e i farmacisti per la disponibilità con cui hanno risposto a quella che è una richiesta di tutta la città – afferma la consigliera delegata alla Cooperazione internazionale Irene Falchini – In queste ore stanno chiedendo in tanti come contribuire e offrire un aiuto e un supporto. In Ucraina e nei campi al confine con l’Unione Europea si profila una crisi umanitaria che deve trovarci solidali e pronti com’è nello spirito della nostra comunità”.

L’iniziativa si aggiunge alla raccolta lanciata dalla Misericordia di Sesto Fiorentino. La richiesta, al momento, è limitata a coperte, generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e prodotti per l’infanzia. È temporaneamente sospesa la raccolta di vestiti.