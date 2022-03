Raccolta per l’Ucraina: chiude il punto allo St.Art

CALENZANO – Il centro raccolta pro Ucraina dello St.Art fino ad ora ha preparato 350 scatole e alcune sono state già inviate. Dal 19 marzo alle 12, su indicazione dell’organizzazione regionale di raccolta di beni di prima necessità, chiude il punto di raccolta al centro St.Art Eventi.

“Ancora una volta la comunità di Calenzano ha dato dimostrazione, con discrezione e tempestività, del proprio senso civico, di solidarietà, vicinanza ed amicizia concreta con chi, in questa fase drammatica conseguente all’aggressione Russa dell’Ucraina, ha bisogno di aiuto e sta vivendo una tragedia umanitaria – ha commentato il sindaco Riccardo Prestini -. Ringrazio i volontari e tutti coloro, privati cittadini, imprese ed attività del territorio, che hanno consentito questa lodevole attività di aiuto e solidarietà concreta. L’organizzazione che si occupa degli aiuti umanitari ci ha chiesto di interrompere la raccolta, perché hanno già accumulato ingenti quantità di materiale che hanno già inviato e, in parte, invieranno nelle prossime settimane in Ucraina”.

In particolare sono state preparate 85 scatole di alimenti, 94 per l’igiene personale, 27 di medicinali, 128 di vestiario, 9 di scarpe, 5 di materiale per bambini, una con torce e pile. Prosegue la donazione di medicinali presso le farmacie.