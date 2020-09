Raccolta Plastic Free domenica 27 settembre

SESTO FIORENTINO – Mascherine e guanti: è quello che servirà domenica 27 settembre a chi vorrà partecipare alla raccolta Plasticfree, recupero di plastica lasciata sul territorio. L’appuntamento è organizzato in 60 città italiane da Gualberto Fiori e a Sesto vedrà la partecipazione de La Racchetta Protezione Civile. Per partecipare, come si diceva, basterà presentarsi alle […]

SESTO FIORENTINO – Mascherine e guanti: è quello che servirà domenica 27 settembre a chi vorrà partecipare alla raccolta Plasticfree, recupero di plastica lasciata sul territorio. L’appuntamento è organizzato in 60 città italiane da Gualberto Fiori e a Sesto vedrà la partecipazione de La Racchetta Protezione Civile. Per partecipare, come si diceva, basterà presentarsi alle 9 in piazza Vittorio Veneto davanti al Municipio muniti di guanti e mascherine, il resto del materiale necessario per recuperare la plastica dispersa nell’ambiete (buste e magliette) saranno fornite da PlasticFree. E’ comunque necessario, per la normativa anticontagio, di registrarsi all’indirizzo: cliccare sul seguente link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/27-sett- sesto-fiorentino/ evento.