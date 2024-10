 Raccolti 3300 euro con la campagna “Fit4Campi”. Gli studenti consegnano i fondi raccolti al Comune

CAMPI BISENZIO – Un gruppo di studenti del liceo Agnoletti e della cooperativa Macramè nei giorni scorsi ha consegnato al Comune di Campi Bisenzio i 3.300 euro raccolti con la campagna “Fit4Campi” realizzata all’interno del progetto IRMA in Crowd, sostenuto da Fondazione CR Firenze e promosso dalla cooperativa sociale Limo – Linguaggi in Movimento, in collaborazione con Feel Crowd e la scuola Agnoletti di Campi Bisenzio raccolti per la sistemazione del campetto da calcio e l’acquisto di attrezzature per il calisthenics. Per quattro mesi, infatti, gli studenti hanno dedicato due pomeriggi a settimana alla progettazione della campagna “Fit4Campi” con l’obiettivo di contribuire a rimettere in piedi la loro città dopo l’alluvione dello scorso autunno. Dopo un percorso di formazione guidato dalla cooperativa Feel Crowd su come realizzare una raccolta fondi dal basso, gli studenti del liceo Agnoletti della sede associata di Campi Bisenzio hanno lanciato la campagna “Fit4Campi” per riqualificare una piccola area verde in via Orly, fortemente danneggiata dalla piena del 2 novembre.

Nello stesso periodo un gruppo di giovani aspiranti attori del progetto “Terra in vista” della cooperativa Macramè, ospitati dalla scuola, hanno realizzato uno spettacolo teatrale con la guida dell’insegnante e regista Rosaria Bux per l’evento conclusivo di “Fit4Campi”. La serata è stata determinante per raggiungere l’obiettivo della raccolta, grazie al teatro e all’aperitivo con cous cous originale realizzato dal gruppo l’Approdo. “Voglio personalmente ringraziare i ragazzi e le ragazze che si sono attivati per questa campagna, – ha detto l’assessore Lorenzo Ballerini – è stato un percorso che come amministrazione comunale abbiamo accompagnato e che insieme volgiamo continuare a portare avanti attraverso la realizzazione di altri progetti”. La campagna è stata un’importante occasione per mettere in collegamento i giovani campigiani, con i cittadini del territorio e con realtà più grandi come l’Associazione Comunale Anziani per il Volontariato, Decathlon, Slow Food Scandicci che hanno dato un importante contributo per il successo del crowdfunding.