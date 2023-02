Raccolti 7.900 euro con i cesti di Natale dell’ATT distribuiti nei punti vendita Coop.Fi

FIRENZE – Un cesto di bontà, pieno di ottimi prodotti e di solidarietà: è quello che, in occasione del Natale, l’Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze hanno proposto in vendita nei punti vendita Coop.Fi per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai malati della Toscana. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, ha riscosso come […]

FIRENZE – Un cesto di bontà, pieno di ottimi prodotti e di solidarietà: è quello che, in occasione del Natale, l’Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze hanno proposto in vendita nei punti vendita Coop.Fi per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai malati della Toscana. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, ha riscosso come sempre grande successo ed ha permesso di raccogliere 7900 euro. Il ricavato dei cesti quest’anno sarà destinato al progetto SOStegno psicologico ai minori nella lotta al tumore del genitore. L’obiettivo è garantire a 60 bambini e ragazzi di Firenze, Prato, Pistoia e province il supporto di uno psicologo che per un anno li aiuterà ad affrontare il loro malessere accompagnandoli in un percorso terapuetico.

“Quella fra ATT e Unicoop Firenze è una collaborazione ormai consolidata e ringrazio di cuore tutti i consumatori che acquistando il cesto danno un aiuto concreto ai malati di tumore e ai familiari. In particolare quest’anno grazie i fondi raccolti andranno a sostegno delle famiglie colpite da una malattia oncologica dove è presente un figlio in tenera età. Il tumore, infatti, non è la malattia del singolo ma dell’intero nucleo familiare e a risentirne sono soprattutto i soggetti più fragili come i minori, – ha detto Giuseppe Spinelli, presidente dell’Associazione Tumori Toscana – ringrazio Unicoop Firenze per il costante supporto e Leonardo e Riccardo Dugini, ideatori dell’iniziativa, da sempre impegnati con grande sensibilità e generosità”.

“Da anni sosteniamo l’Associazione Tumori Toscana e siamo felici che, anche quest’anno, la campagna di Natale promossa nei nostri Coop.fi abbia portato un risultato così importante, raggiunto grazie alla generosità di tanti soci e clienti: il loro acquisto solidale si è tradotto in un importante contributo ai progetti dell’ATT che, sul nostro territorio, svolge un’attività fondamentale per la qualità di vita dei malati e dei loro familiari, in particolare i più giovani ai quali è destinato il ricavato della raccolta”, dicono da Unicoop Firenze.