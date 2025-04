Raccontano la moda italiana e i cambiamenti vissuti nel tempo: in mostra al Museo della paglia oltre cento bambole “Furga” 

SIGNA – Con i loro volti espressivi e il ricchissimo guardaroba riuscirono a incantare una generazione intera di bambini andando, di pari passo, con l’emancipazione delle donne. Sono queste le “mitiche” bambole “Furga” che torneranno visibili a Signa presso il Museo della paglia grazie all’esposizione promossa da Cinzia Parenti. La mostra “Dalla mia collezione”, supportata dal Comune di Signa, con il sostegno dell’Associazione Scambi Internazionali di Signa, il Rotary Club Bisenzio Le Signe e l’associazione Museo della Paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci, sarà inaugurata sabato 12 aprile alle 16.30 con l’esposizione di oltre cento bambole “Furga” e balocchi da un tempo che fu ai primi anni ’70.

La collezione di Cinzia Parenti vanta oltre 300 pezzi tra le quali diverse e preziose rarità e un gran numero di bambole ancora nella loro confezione originale. Nel 2023 è stato pubblicato “Bambole Furga, la mia collezione” edita da “Masso delle Fate” che ha riscontrato grande interesse nell’ambito del collezionismo e ora tante di queste vere e proprie opere d’arte saranno esposte al Museo civico della Paglia fino al prossimo 30 aprile. L’esposizione è stata presentata, questa mattina, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, della stessa Cinzia Parenti, di Angelita Benelli, presidente dell’associazione Museo della Paglia e dell’intreccio, Elisabetta Cavalieri del Masso delle Fate e Maurizio Catolfi, presidente dell’Associazione Scambi Internazionali.

L’esposizione ripercorre non solo la storia di un particolare tipo di bambole attraverso alcuni decenni, ma indica alcuni percorsi di sviluppo che, nei fatti, hanno fatto crescere una delle eccellenze nazionali come la moda. Con i loro abiti e i loro cappelli, dunque, da sabato prossimo, le bambole di Cinzia Parenti si offriranno ai visitatori del Museo della Paglia come vere modelle capaci di affascinare sia per la loro bellezza che per i loro vestiti, raccontando la moda italiana e i cambiamenti subiti nel tempo. Ai visitatori interessati sarà consegnato, gratuitamente, il catalogo della mostra realizzato dal Masso delle Fate. L’esposizione sarà visitabile nei consueti orari di apertura del Museo della paglia e sarà eccezionalmente aperta anche in occasione della festa della Beata.