Raccontare lo spazio agli studenti: Fondazione Leonardo Ets partecipa a “Didacta” e lancia “Space for kids”

CAMPI BISENZIO – Fondazione Leonardo Ets rinnova la sua partecipazione a “Didacta”, l’evento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola, con un panel dal titolo “Raccontare lo spazio agli studenti: il viaggio di Space for Kids”. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di istituzioni, comunicatori ed esperti del settore per condividere metodo e strategie per rendere le Stem più coinvolgenti. Sarà trasmesso, inoltre, anche un intervento video dell’astronauta italiano Walter Villadei. Space for Kids – Alla scoperta dell’Universo è, infatti, un progetto educativo di Fondazione Leonardo Ets realizzato in collaborazione con Hub Scuola di Mondadori Education, Rizzoli Education e Deascuola. I video divulgativi, dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni, avranno l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’astronomia, alla scienza e alla tecnologia attraverso un linguaggio chiaro, coinvolgente e accessibile e saranno disponibili a partire dal nuovo anno scolastico 2026-2027. Temi come gravità, orbite, pianeti e satelliti saranno raccontati in esperienze semplici e affascinanti, in linea con i programmi della scuola primaria. I testi sono scritti da Riccardo Cresci, conduttore, inviato e autore televisivo Rai, con il supporto di Leonardo ed E-Geos. Pensato per Tv, web, social e scuola, il format si integra nei percorsi Stem e sostiene l’apprendimento attivo, stimolando curiosità, pensiero critico e interesse per il metodo scientifico, promuovendo al tempo stesso la cultura della ricerca, dell’innovazione e della collaborazione scientifica. Saranno presenti alla tavola rotonda Ilaria Iacoviello (Head of Education-Fondazione Leonardo), Antonello Giannelli (presidente Associazione Nazionale Presidi), Paolo Reniero (direttore Digital e Marketing strategico di Mondadori Education), Riccardo Cresci (conduttore, inviato e autore televisivo Rai) e Matteo Marini (giornalista).