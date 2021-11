Raccontare un libro in 30 secondi: la sfida alla Biblioteca Ragionieri con il Club del Giallo

SESTO FIORENTINO – Raccontare un libro giallo in soli trenta secondi: impresa apparentemente quasi impossibile ma che, invece, può essere portata a termine egregiamente. Magari con un po’di ironia e conoscenza del genere. Chi vorrà cimentarsi in questa prova potrà farlo, il prossimo 29 novembre a partire dalle 17,30, alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino […]

SESTO FIORENTINO – Raccontare un libro giallo in soli trenta secondi: impresa apparentemente quasi impossibile ma che, invece, può essere portata a termine egregiamente. Magari con un po’di ironia e conoscenza del genere. Chi vorrà cimentarsi in questa prova potrà farlo, il prossimo 29 novembre a partire dalle 17,30, alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della Biblioteca 4, zona Doccia): l’occasione sarà l’iniziativa “Raccontami un giallo in 30 secondi” promosso da “Il Club del Giallo” di Sesto Fiorentino nell’ambito della rassegna “Autunno di libri” in corso fino a dicembre in biblioteca.

I partecipanti potranno scegliere se comunicare il libro scelto prima della loro esposizione oppure se lasciare che sia il pubblico a indovinare, alla fine, il titolo. Due diverse giurie, una ‘rock’ formata da addetti ai lavori (giallisti, giornalisti, attori) e una ‘pop’ composta da grandi lettori e appassionati del genere giallo assegneranno i voti e alla fine sarà scelto il vincitore assoluto e saranno assegnati anche altri premi, tutti libri e gadgets chiaramente di genere giallo. Per partecipare al gioco è necessaria la prenotazione entro il prossimo 21 novembre: è possibile chiedere di partecipare scrivendo alla mail giallofiorentino@gmail.com indicando il nome e cognome del concorrente e il libro scelto. L’ingresso per l’iniziativa è invece libero ma occorre la prenotazione allo 0554496851 e il Green Pass per l’accesso in biblioteca.