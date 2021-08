“Racconto quindi esisto” di Silvia Frasson alla Casa del Popolo di Calenzano

CALENZANO – Lunedì 2 agosto alla Casa del Popolo di Calenzano Silvia Frasson presenta il lavoro dei suoi allievi del corso di Narrazione. “Racconto quindi esisto” è uno spettacolo che nasce dal laboratorio di teatro di narrazione di Silvia Frasson. Lo spettacolo è diviso in due parti, in cui diversi narratori si alterneranno in scena con […]

CALENZANO – Lunedì 2 agosto alla Casa del Popolo di Calenzano Silvia Frasson presenta il lavoro dei suoi allievi del corso di Narrazione. “Racconto quindi esisto” è uno spettacolo che nasce dal laboratorio di teatro di narrazione di Silvia Frasson. Lo spettacolo è diviso in due parti, in cui diversi narratori si alterneranno in scena con le loro storie: la prima parte avrà inizio alle ore 19, la seconda parte (dopo una breve pausa) alle 21.15. Il progetto è quello di raccontare storie, in diverse occasioni, a tema libero o su commissione.

Storie che riguardano la collettività, storie inventate totalmente, storie che si basano su fatti storici inerenti al nostro territorio e ai suoi cambiamenti.

Storie che possano mettere attenzione su argomenti importanti, su tematiche necessarie, per poterle affrontare in modo diverso e più coinvolgente. Storie e racconti in equilibrio perfetto tra tecnica e cuore.

La forma snella –senza scene e senza costumi – fa in modo che le storie si possano raccontare ovunque: nelle piazze, nei circoli, nelle case, nei negozi, attorno ad un tavolo, in mezzo ad un prato.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni: contatti@macchinadelsuono.it