Raddoppiato lo spazio nella Farmacia dell’Azienda Farmacie e Servizi spa all’interno dell’Esselunga

SESTO FIORENTINO – La farmacia dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa all’interno del centro commerciale Esselunga di via Gramsci ha raddoppiato lo spazio e le proposte. Con l’ampliamento la farmacia ha raggiunto i 280 metri contro i precedenti 140 aumentando di fatto anche la parte del magazzino dove è stata introdotta una novità: le merci arriveranno direttamente dalla parte posteriore senza attraversare la parte del locale aperto al pubblico. Con l’ampliamento è stato creato uno spazio maggiore per la cosmesi e per i prodotti per l’infanzia e potenziati i servizi come holter cardiaco, pressorio e Ecg. Nella farmacia dell’Esselunga oggi lavorano 6 farmacisti e due magazzinieri, ma secondo il direttore Giovanni Turco in futuro potrebbero aumentare. “Con questo ampliamento – dice il direttore – vogliamo migliorare il servizio alla clientela con la qualità sempre elevata”. Al taglio del nastro questa mattina erano presenti il sindaco Lorenzo Falchi, l’assessore Damiano Sforzi e la presidente dell’Azienda Farmacie e Servizi spa Elena Campostrini che ha ricordato l’importanza della farmacia all’interno del centro commerciale dopo la riapertura. “Siamo già in positivo – ha detto la presidente – questo spazio ha riconquistato la clientela”.