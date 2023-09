“Radici”, sabato 16 va in scena “La vera storia di Filemone e Bauci”

CAMPI BISENZIO – Secondo fine settimana per la quarta edizione del Festival “Radici”, promosso dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con la Meglio Genìa e la Pro Campi e organizzato dal Centro Iniziative Teatrali. Domani, infatti, sabato 16 settembre, nel Giardino del Pozzo di Villa Montalvo, alle 21, AttoDue presenta “La vera storia di Filemone e Bauci”, performance ispirata alla Metamorfosi di Ovidio, con Manola Nifosì e Sergio Aguirre. Due vecchietti della Frigia, ai tempi in cui le cose erano ancora abitate dagli dei, una sera accolgono nella loro umile casa due stanchi mendicanti. I due vecchietti non sono ricchi, ma il poco che hanno, frutto del loro lavoro e della terra, lo dividono di buon cuore con i loro ospiti. Questo atto d’amore e di generosità disinteressata cambierà le sorti dell’umanità. Gli spettatori-ospiti, accolti da Filemone e Bauci sulla scena, in uno spazio -tempo che è quasi un’iniziazione, faranno dunque l’esperienza del potere straordinario del narrare, quello di portarci in un altro mondo per trovare senso al nostro. Performance per adulti. La prenotazione è obbligatoria (329 8628437), l’Ingresso è gratuito. In caso di pioggia gli spettacoli si realizzeranno in uno spazio al chiuso.