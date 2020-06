Radio Geronimo sospende le trasmissioni

CAMPI BISENZIO – Radio Geronimo, la prima webradio della Piana, sospende le proprie trasmissioni. Dopo sette anni di attività ininterrotta, con musica e trasmissioni no stop, l’associazione “Geronimo”, costituitasi nel 2012 per far rivivere sul web l’omonima radio libera, attiva a Campi negli anni Ottanta, ha deciso di fermarsi. Il perdurare delle limitazioni legate alla crisi sanitaria, infatti, impediscono di svolgere tutte quelle attività su cui la radio si regge dal punto di vista economico e soprattutto di “farla vivere” con la presenza e l’alternanza di speaker, ospiti e musica nello studio all’interno del Teatrodante. “In quanto web radio sarebbe stato relativamente semplice farla diventare una radio diffusa, – si legge in una nota di Radio Geronimo -fatta in casa da ogni speaker, un po’ com’è successo con tante attività e anche con altre webradio. Ma sarebbe stato un po’ come accontentarsi di un surrogato che avrebbe fatto venire meno la dimensione sociale della radio e la stessa vita associativa. In questi giorni sono state sospese le trasmissioni per come le abbiamo conosciute fino ad oggi. Continueremo a darci qualche appuntamento più o meno costante sulla pagina Facebook, per tenere vivo il filo con gli ascoltatori e tra noi. Le energie e le risorse, anche economiche, risparmiate in questi mesi non andranno disperse, ma ci daranno la spinta per ripartire più forte di prima non appena sarà possibile”.