Ragazzi “esclusi” dall’Agnoletti: stamani la protesta

SESTO FIORENTINO – Sono 36 gli studenti sestes che avevano scelto per il prossimo anno didattico di frequentare due corsi di studio Scienze applicate e Scienze umanistiche) al nuovo Liceo Agnoletti al Polo scientifico. Per loro, però non sarà possibile accedere alla scuola che avevano scelto e quindi dovranno trovare una scuola alternativa. La decisione, come prevede il regolamento, anche se paradossale è stata determinata da una “estrazione” degli studenti. Questa mattina già dalle 8.30 alcuni genitori hanno deciso di manifestare la loro amarezza davanti al Liceo Agnoletti. “Solidarietà per i ragazzi di Sesto esclusi della scuola Agnoletti” è lo striscione che sintetizza questa assurda storia.

Secondo i genitori che stamani hanno chiesto un incontro con la dirigenza della scuola, “bisognerebbe organizzare classi non di 30 studenti, ma con meno ragazzi e aggiungere un paio di classi”. Una ipotesi, dicono alcuni genitori, “potrebbe essere l’utilizzo di alcune aule non impegnate del vicino Cnr anche per un periodo transitorio”.