Rampa di collegamento fra via di Sotto e il ponte sull’Arno, in corso la realizzazione dell’impalcato stradale

LASTRA A SIGNA – Cantiere di realizzazione della rampa stradale di collegamento fra via di Sotto e il ponte sull’Arno: sono in corso di lavorazione opere di carpenteria propedeutiche alla posa della soletta in cemento armato dell’impalcato. Il cantiere proseguirà con la realizzazione dell’impalcato, dei marciapiedi, del guard-rail, della pubblica illuminazione e della conduttura elettrica. […]

LASTRA A SIGNA – Cantiere di realizzazione della rampa stradale di collegamento fra via di Sotto e il ponte sull’Arno: sono in corso di lavorazione opere di carpenteria propedeutiche alla posa della soletta in cemento armato dell’impalcato. Il cantiere proseguirà con la realizzazione dell’impalcato, dei marciapiedi, del guard-rail, della pubblica illuminazione e della conduttura elettrica. “In tutto – si legge in una nota – si stimano tre mesi lavorativi per gli interventi sopra elencati. Il cronoprogramma dei lavori potrà subire variazioni anche in base alle condizioni atmosferiche e alle forniture di materiali e attrezzature”.

“L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità e fluidificare il traffico dell’intersezione a Ponte a Signa tra via di Sotto e il ponte sull’Arno e fa parte del più ampio progetto di adeguamento della viabilità comunale, comprendente un ulteriore lotto di lavori, con lo scopo di creare una rete viaria alternativa alla Livornese dall’uscita della Fi-Pi-Li fino a Ponte a Signa. Il costo ammonta a 1.800.000 euro. Il secondo lotto di interventi, recentemente finanziato dalla Regione Toscana per 6.5 milioni di euro con fondi FSC, prevede la sistemazione della viabilità in zona Stagno e la realizzazione di una strada di collegamento tra via di Sotto e la nuova rotonda lato fermata ferroviaria di Lastra a Signa, all’incrocio fra via di Rimaggio e via Livornese”.