Rapina a un tabaccaio nel centro di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri, 28 dicembre, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile Signa è intervenuta a Campi Bisenzio, presso un tabaccaio del centro del Comune, dove era stata segnalata una rapina. Un uomo, infatti, è entrato all’interno dell’attività commerciale intimando che gli fosse consegnato il contenuto della cassa. Dopo un primo rifiuto da parte della titolare, l’ha strattonata con forza riuscendo a portare via il cassetto del registratore di cassa contenente contanti il cui valore non è stato ancora quantificato per poi fuggire. Indagini in corso da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Signa.

“Non è più tollerabile che a Campi Bisenzio i malviventi si sentano liberi di perpetrare rapine per la mancanza di controlli”: parole di Pierfrancesca Gallorini, coordinatrice di Fratelli d’Italia a Campi Bisenzio. “Critichiamo aspramente la totale assenza di vigilanza sul territorio e auspichiamo che il sindaco Andrea Tagliaferri metta in atto il piano di incremento di organico della Polizia municipale promesso in modo che si possa avere il prima possibile un turno di vigilanza in più sul territorio, in grado di coprire anche i periodi di ferie, in supporto dell’attività delle forze dell’ordine, così come stato richiesto dal nostro consigliere comunale Roberto Valerio“.