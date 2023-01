Rapina in strada a Campi Bisenzio: coppia aggredita mentre scende dall’auto

CAMPI BISENZIO – Stavano scendendo dall’auto per tornare alla propria abitazione quando sono stati aggrediti da tre uomini con il volto coperto da un passamontagna e vestiti di scuro. E’ successo questa notte, intorno alle 1.30, a Campi Bisenzio. La coppia, entrambi cinesi, è stata bloccata subito dopo avere parcheggiato: alla donna è stata portata via la borsa che conteneva il telefono cellulare e alcuni documenti mentre l’uomo, nel tentativo di reagire e difendersi dall’aggressione subìta, è stato picchiato. I tre subito dopo si sono allontanati a piedi, facendo perdere proprie tracce. Sul posto sono giunti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Signa che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per le cure mediche. Indagini in corso anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’uomo, trasportato all’ospedale comunque in codice verde, è stato dimesso con prognosi di 7 giorni per lo stato di agitazione conseguente a quanto successo.