Rapina in strada: denunciata una persona. Ora si cerca il complice

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Nella mattinata odierna, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo di Signa, a parziale conclusione di un’importante attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà, per rapina in concorso, un 29enne magrebino, J.K, in Italia senza fissa dimora, con diversi precedenti di polizia. I riscontri effettuati dai militari dell’Arma hanno permesso infatti di individuare l’autore della rapina, avvenuta lo scorso 25 settembre a Lastra a Signa nei confronti di cittadino romeno che, ignaro, stava camminando per strada. Nella circostanza quest’ultimo, C.E.S.V., 23 anni, stava percorrendo a piedi via dei Ceramisti, è stato aggredito alle spalle da due magrebini che lo hanno gettato a terra e, sotto la minaccia di un coltello, lo hanno derubato di 500 euro, allontanandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento, attraverso gli accertamenti effettuati sulla base delle dichiarazioni della vittima e degli elementi investigativi di riscontro (esame dei filmati degli impianti di sorveglianza della zona, analisi dei mezzi transitati in quella strada con particolare attenzione ad autobus e taxi oltre a una serie di dettagli forniti dai testimoni), si è giunti all’identificazione del responsabile. Le indagini sono ora focalizzate sull’individuazione del complice.