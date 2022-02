Recce (Cisl): “Pnrr, dopo il dossier con i progetti pensiamo anche al lavoro”

FIRENZE – “Abbiamo appreso dai media del dossier su come impiegare le risorse del Pnrr consegnato dal presidente Giani a sindaci e presidenti di provincia. Non abbiamo dubbi che si tratti di tutti progetti attentamente studiati e utili a creare quello sviluppo che è lo scopo del Pnrr e senza il quale sarebbe impossibile onorare l’impegno alla restituzione delle risorse ricevute, solo per un terzo a fondo perduto”: a dirlo è Ciro Recce, segretario generale Cisl Toscana, che aggiunge: “Occorre però avviare un confronto per capire come si inserisce e si attua all’interno del percorso del Pnrr il patto per il lavoro sottoscritto nella nostra regione. Solo così è possibile guardare tutti insieme a quale sarà la Toscana del futuro, con un’attenzione prioritaria al lavoro e ai giovani, su cui ricadranno le conseguenze delle scelte che vengono fatte oggi. Ci attendiamo che la Regione, in tempi strettissimi, coinvolga in questa partita chi rappresenta le realtà sociali ed economiche direttamente toccate dagli effetti delle scelte fatte con il Pnrr”.