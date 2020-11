Recovery fund, Gandola (FI-Centrodestra): “Quali sono i progetti metropolitani?”

FIRENZE – “Si avvii al più presto un tavolo di lavoro permanente tra i membri del consiglio metropolitano e gli uffici competenti per condividere e valutare i progetti che saranno presentati al Governo per il recovery fund”. È questa la richiesta di Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento, che […]

FIRENZE – “Si avvii al più presto un tavolo di lavoro permanente tra i membri del consiglio metropolitano e gli uffici competenti per condividere e valutare i progetti che saranno presentati al Governo per il recovery fund”. È questa la richiesta di Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione sul tema. “La situazione pandemica in corso – spiega il consigliere metropolitano – sta provocando una crisi economica senza precedenti. Si rendono necessari interventi di massima urgenza sotto il profilo economico e finanziario da parte dello Stato centrale e di tutti gli enti locali”. Nel luglio scorso, a seguito di un lungo e travagliato lavoro di negoziazione, “è stato approvato dal Consiglio Europeo il “Next Generation EU” (conosciuto con il termine “Recovery Fund”), un piano improntato al finanziamento dei Paesi più colpiti dalla pandemia e dalla relativa crisi con fondi di finanziamento e sussidi”. “Il nostro paese – ha aggiunto Gandola – è risultato oggetto, potenzialmente, di un finanziamento complessivo di 209 miliardi di Euro, una cifra impressionante se pensiamo alle ristrettezze di bilancio a cui siamo sempre stati abituati negli ultimi anni. Di questi, ben 80 saranno sussidi a fondo perduto, ma saranno effettivamente erogati solo a seguito della presentazione di un piano nazionale di interventi e investimenti”.

Per questa ragione il consigliere metropolitano ha chiesto di conoscere gli sviluppi sin qui evidenziati “nei colloqui e nelle riunioni già svolti nella conferenza metropolitana e conoscere quali siano, al momento, i principali interventi che saranno effettivamente proposti al Governo quali investimenti da realizzare nella nostra area di competenza. Il famoso e tanto discusso progetto del tubone di Bilancino – conclude Gandola – è ricompreso in questo elenco di interventi? Sul punto attendiamo chiarezza e trasparenza, tutto il consiglio metropolitano deve essere reso partecipe della discussione in atto”.