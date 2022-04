Referendum del 12 giugno, per gli scrutatori preferenza per disoccupati e studenti già iscritti all’Albo

LASTRA A SIGNA – In vista del referendum del prossimo 12 giugno in cui i cittadini sono chiamati a esprimersi su 5 quesiti referendari in tema di giustizia l’amministrazione comunale ha confermato la decisone, già adottata nelle precedenti tornate elettorali, di dare priorità nella nomina a scrutatori di seggio ai cittadini disoccupati e studenti già […]

LASTRA A SIGNA – In vista del referendum del prossimo 12 giugno in cui i cittadini sono chiamati a esprimersi su 5 quesiti referendari in tema di giustizia l’amministrazione comunale ha confermato la decisone, già adottata nelle precedenti tornate elettorali, di dare priorità nella nomina a scrutatori di seggio ai cittadini disoccupati e studenti già iscritti all’albo degli scrutatori. A tal fine è necessario segnalare la propria condizione presentando apposita dichiarazione al Comune, entro le 13 del 13 maggio 2022, preferibilmente per via telematica con le seguenti modalità: tramite e-mail al seguente indirizzo: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it, tramite posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it oppure tramite raccomandata a/r (non farà fede il timbro postale) all’indirizzo Comune di Lastra a Signa- piazza del Comune 17 o consegnata a mano allo Sportello Unico al Cittadino nel seguente orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.40. Si ricorda che gli scrutatori saranno nominati dalla commissione elettorale comunale che si riunirà in seduta aperta al pubblico il 18 maggio alle 10 in sala consiliare.