Referendum del 29 marzo, preferenza per disoccupati e studenti per la nomina a scrutatori

LASTRA A SIGNA – A inizio marzo si riunirà la commissione per nominare gli scrutatori per il prossimo referendum referendum popolare confermativo. In vista del referendum del 29 marzo su “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Lastra a Signa disoccupati o studenti possono segnalare la propria condizione per essere nominati, con titolo di preferenza, a scrutatori di seggio elettorale.

Per questo è necessario presentare apposita dichiarazione (modello pubblicato sul sito www.comune.lastra-a-signa.fi.it) al Comune, entro le ore 13 del 28 febbraio con le seguenti modalità:tramite e-mail all’indirizzo [email protected], tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo [email protected] o consegnandola a mano allo Sportello unico al cittadino in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 8,40 alle 13,40; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,40).

Si ricorda che gli scrutatori saranno nominati dalla Commissione elettorale comunale che si riunirà in seduta aperta al pubblico fra il 4 e il 9 marzo. La data della riunione verrà resa nota mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito del Comune.

Per informazioni telefonare al numero dell’ Ufficio Elettorale 055 8743219.