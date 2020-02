Referendum. Residenti temporaneamente all’estero e voto per corrispondenza

SESTO FIORENTINO – In occasione del referendum costituzionale previsto per il prossimo 29 marzo, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione hanno facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza. Tale facoltà è estesa anche ai familiari conviventi.

Per esprimere l’opzione gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune entro il 26 febbraio il modulo disponibile sul sito istituzionale compilato e firmato, unitamente a una copia del documento di identità. La modulistica e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo http://bit.ly/RefCost29marzo.