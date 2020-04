“Regalaci la scuola”: come fare per donare un Pc o un tablet che non è usato

CAMPI BISENZIO – Le scuole sono chiuse da tempo ed è (quasi) scontato che non riapriranno più. Motivo in più per cui la didattica a distanza diventa fondamentale in questo momento per i bambini che frequentano gli istituti campigiani e non. Non tutte le famiglie però ne hanno la possibilità. Da qui la nuova iniziativa lanciata stamani dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’emporio solidale “L’aggeggione” e Macramè e rilanciata a sua volta dal sindaco Emiliano Fossi sulla sua pagina Facebook: “Dona un tablet o un Pc che non usi, un gesto di generosità che può fare la differenza. Campi ha un grande cuore, dimostriamolo anche così”. Per ulteriori informazioni telefonare all’”Aggeggione” (emporio solidale) al 3335793781 o a Macramé (Sportello Naviganti) al numero 3938917156.