“Regalatevi un fiore, regalatevi un sorriso…”

SIGNA – “Piuttosto che buttarli via lì regalo…”. Questo l’amaro sfogo arrivato da Adamo Pruneti, titolare di Cesarfiori, stamani per messaggio. Il suo negozio a Signa è in via Roma, a due passi dal Comune, e da questa mattina, se qualcuno passerà lì davanti, troverà i fiori davanti alla porta chiusa con un cartello: “Regalatevi un fiore. Un piccolo gesto per donarvi un sorriso. Un mio personale omaggio”. Anche Adamo, infatti, in seguito a quanto deciso dal Governo per l’emergenza Coronavirus, dovrà stare chiuso almeno fino al 3 aprile e i suoi fiori, sempre belli, in questa soleggiata e ventosa mattinata di fine marzo, ma ugualmente triste, contribuiranno sicuramente a colorare un pezzetto di via Roma. Nella speranza che possa tornare quanto prima tutto alla normalità. Avanti Adamo ma in pratica è l’avanti che diciamo a ognuno di noi.

P.F.N.