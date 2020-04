Regalati la cena fuori quando l’emergenza sarà finita: nasce “Save One Seat”

FIRENZE – L”idea di base è semplice: chiunque può scegliere un ristorante e comprare oggi un buono per un pasto futuro da spendere alla riapertura del locale selezionato. I punti ristoro avranno così liquidità immediata per ripartire dopo la crisi e i clienti avranno a disposizione 12 mesi dall’acquisto per poter utilizzare il Buono Sos. Nasce così Save One Seat (Salva un posto, https://saveoneseat.com), una piattaforma creata per supportare economicamente i ristoranti e i bar di tutta Italia durante questo periodo delicato. Save One Seat è un’iniziativa no profit e non trattiene alcuna commissione per il servizio offerto. Questo la differenzia da molti servizi simili che sono nati. La missione di Save One Seat è quella di supportare il settore della ristorazione italiana nel breve periodo fornendogli liquidità per limitare gli impatti economici delle necessarie misure di prevenzione. A seguito dell’emergenza Covid-19 e delle restrizioni sulle aperture al pubblico dei locali italiani, più di 300.000 punti ristoro hanno dovuto chiudere, lasciando a casa quasi un milione e mezzo di addetti ai lavori. I ristoratori possono registrarsi gratuitamente al link https://risto.saveoneseat.com/ e creare un loro profilo sul sito. Ci sono già oltre 150 ristoranti registrati in tutta Italia, e sono già arrivate offerte di collaborazione da molti partner di settore che ci aiuteranno ad espandere l’iniziativa. Per acquistare un pasto da consumare in futuro invece basta andare su https://saveoneseat.com; Save One Seat è una iniziativa ideata e promossa dall’hub di Roma dei Global Shapers, estesa poi a tutti gli Hub italiani che hanno collaborato alla realizzazione come quello di Firenze, fondato nel gennaio 2020 da Stefano Guarnieri e composto a oggi da un decina di giovani di talento.