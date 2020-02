Regionali 2020, Eugenio Giani e Monia Monni domani all’Aurora di Scandicci

SCANDICCI – “Per la Toscana ogni giorno insieme”. Questo il “tema2 mentre l’appuntamento è per domani, giovedì 20 febbraio, al Teatro Aurora di Scandicci (via San Bartolo in Tuto 1, inizio alle 21). Sul palco del Teatro ci saranno Eugenio Giani, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali, e Monia Monni, vice-presidente del gruppo Pd in Regione, eletta nel collegio Firenze 4 . “Si parlerà – si legge in una nota – del futuro della Toscana con particolare attenzione ai temi dell’ambiente, delle donne, della non autosufficienza, della mobilità, di giovani e lavoro”.