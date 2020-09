Regionali 2020, risultati on line in tempo reale e dirette da Palazzo Strozzi Sacrati

FIRENZE – Scrutinio in tempo reale sul sito della Regione, da seguire da casa con il computer, il tablet o lo smartphone. E Palazzo Strozzi Sacrati fulcro del flusso di tutte le notizie in uscita. L’appuntamento per sapere chi sarà il nuovo presidente della Regione è lunedì prossimo, 21 settembre, dopo la chiusura dei seggi […]

FIRENZE – Scrutinio in tempo reale sul sito della Regione, da seguire da casa con il computer, il tablet o lo smartphone. E Palazzo Strozzi Sacrati fulcro del flusso di tutte le notizie in uscita. L’appuntamento per sapere chi sarà il nuovo presidente della Regione è lunedì prossimo, 21 settembre, dopo la chiusura dei seggi alle 15 e dopo lo spoglio del referendum che dovrebbe concludersi entro le 17.

A quel punto una pagina on line sul portale delle elezioni, elezioni2020.regione.toscana.it, raggiungibile anche da Toscana Notizie e dal sito istituzionale, aggiornerà sull’andamento dello spoglio praticamente in tempo reale, attraverso una grafica di sintesi di immediata lettura ma con la possibilità di arrivare fino al dettaglio non solo del singolo comune ma anche della singola sezione. Via via che gli uffici elettorali delle amministrazioni inseriranno i dati dai propri terminali, gli stessi saranno pubblicati sul sito regionale. Sul portale, la domenica, saranno pubblicate in tempo reale le percentuali di affluenza al voto rilevate alle 12, 19 e 23.

Il lungo pomeriggio dello spoglio sarà raccontato anche sui social media di Toscana Notizie, l’agenzia di informazione istituzionale della giunta regionale toscana. Nell’attesa che arrivino i primi dati, ad urne oramai chiuse, una diretta televisiva da Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, racconterà, attraverso anche l’intervento di più ospiti, come la Regione è cambiata da quando, cinquanta anni fa, è nata. La si potrà seguire su youtube e all’indirizzo www.toscana-notizie.it/diretta-elezioni-2020, pagina da cui saranno accessibili anche altri contenuti. Sarà curata dall’agenzia di informazione della giunta e da Fondazione Sistema Toscana.