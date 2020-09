Regionali, Ballerini: “Toscana a sinistra, per tenere insieme molte delle anime della sinistra”

CAMPI BISENZIO – Domenica e lunedì si vota per le elezioni regionali: “È un momento centrale – dice Lorenzo Ballerini, consigliere comunale di Campi a sinistra – e fondamentale per il futuro della nostra regione. In queste settimane non si è fatto altro che parlare di voto utile, ma non esiste una scelta obbligata. Infatti, […]

CAMPI BISENZIO – Domenica e lunedì si vota per le elezioni regionali: “È un momento centrale – dice Lorenzo Ballerini, consigliere comunale di Campi a sinistra – e fondamentale per il futuro della nostra regione. In queste settimane non si è fatto altro che parlare di voto utile, ma non esiste una scelta obbligata. Infatti, sono convinto che fra il candidato del centro-sinistra scelto e voluto da Matteo Renzi e la candidata del centro-destra scelta da Matteo Salvini, ci sia un’ altra possibilità”.

“Un’altra scelta possibile, quella di Toscana a sinistra per Tommaso Fattori presidente. Una scelta per la solidarietà e la sostenibilità ambientale, il lavoro stabile e sicuro, la sanità pubblica, l’economia circolare. Una scelta per dire no al nuovo aeroporto di Peretola e sì al Parco della Piana. Una scelta coraggiosa. Sia chiaro, la destra rimane il nostro avversario principale, ma è quanto mai necessario costruire una vera alternativa al centro-sinistra, capace solo di presentare un programma simile a quello del centro-destra con un candidato presidente renziano”.

“Toscana a sinistra – conclude Ballerini – è quel tentativo di tenere insieme molte delle anime della sinistra. Un’esperienza che nasce da lontano, che con il tempo si è allargata e ha l’ambizione di trovare percorsi di condivisone anche sui territori. Per questo motivo domenica il mio voto andrà alla lista Toscana a sinistra e le mie preferenze ai candidati consiglieri del territorio: Lorena Passerotti e Adriano Chini“.