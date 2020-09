Regionali, i risultati dei primi 200 seggi scrutinati

SIGNA – Il 10 luglio: questo il giorno in cui è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per conto della lista Uniti per Signa, il ricorso “contro l’errata attribuzione di un seggio – spiegano in una nota – in consiglio comunale. L’udienza è stata fissata per il prossimo 17 settembre”. A entrare nel […]