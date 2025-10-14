Regionali, Panini: “Avs lascerà un segno importante nella nuova legislatura del governo toscano”

CAMPI BISENZIO – “Avs conquista in Toscana tre seggi e il migliord risultato percentuale di tutte le elezioni regionali fatte fino a ora (7,01%). Bravi e grazie per lo straordinario impegno”. Lo scrive su Facebook Enrico Panini, responsabile enti Locali di Sinistra Italiana, che aggiunge: “Brilla, in questo dato positivo, il risultato straordinario di Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, componente la segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Nella sua città, Avs raggiunge il 37% e Lorenzo raccoglie una marea di preferenze nei collegi nei quali era presente. Lorenzo è il sindaco del boicottaggio dei farmaci prodotti dall’israeliana Teva, è il principale animatore della ripubblicizzazione dell’acqua nel suo territorio, è sempre al fianco dei lavoratori e tanto altro ancora. Nettezza dei contenuti, coerenza, ricerca costante della partecipazione dei cittadini sono le caratteristiche con le quali ha interpretato il proprio ruolo. Non sono doti, è capacità di fare politica, è capacità di fare sinistra. E lo straordinario risultato conquistato lo testimonia oltre ogni parola. Ora, ne siamo certi, insieme agli altri eletti di Avs, lascerà un segno importante fin dai primi passi della nuova legislatura regionale”.