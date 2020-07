Regionali: Paolo Giovannini si candida in Forza Italia nel collegio fiorentino

LASTRA A SIGNA – Come era inevitabile, non sarà a due la sfida elettorale nel collegio fiorentino per Forza Italia. A scendere in campo è anche Paolo Giovannini, coordinatore provinciale del partito, imprenditore, geometra libero professionista, esponente azzurro di lungo corso. Attuale capo gruppo di Forza Italia a Lastra a Signa, membro del direttivo Anci […]

LASTRA A SIGNA – Come era inevitabile, non sarà a due la sfida elettorale nel collegio fiorentino per Forza Italia. A scendere in campo è anche Paolo Giovannini, coordinatore provinciale del partito, imprenditore, geometra libero professionista, esponente azzurro di lungo corso. Attuale capo gruppo di Forza Italia a Lastra a Signa, membro del direttivo Anci della Toscana con delega all’edilizia, recentemente riconfermato al congresso provinciale del partito, Giovannini scioglie le riserve ed annuncia di candidarsi nel collegio fiorentino in vista delle elezioni regionali. “Dopo una lunga riflessione – spiega – ho scelto di scendere in campo, nuovamente e come sempre sotto il simbolo di Forza Italia, per supportare le richieste dei professionisti fiorentini e toscani. Soprattutto dopo il lockdown e la crisi economica che ne è derivata, non ho potuto non raccogliere l’appello dei professionisti a mettere da parte ogni sorta di discriminazione e garantire pari dignità del lavoro in tutte le sue forme, rispettando il principio di equiparazione tra attività di impresa e libera professione. E’ dunque mia intenzione farmi portavoce delle istanze del comparto e di tutti i professionisti che stanno attraversando una fase di profonda trasformazione che investe tutto il ceto medio. Oggi i volumi di attività si sono sensibilmente contratti e le difficoltà nella riscossione dei crediti crea problemi di liquidità ad almeno 2 professionisti su 3. Finalmente, a livello regionale, un cambiamento è davvero possibile. Per questo ho sciolto in queste ore le riserve e ho dato la mia disponibilità a candidarmi nel collegio fiorentino certo di poter rappresentare gran parte delle istanze dei professionisti fiorentini”.