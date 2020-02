Regionali. Partito Socialista “Il ‘Cantiere’ di Giani e l’adesione di Per Sesto”

SESTO FIORENTINO – “Il ‘Cantiere’ del riformista Eugenio Giani, candidato al governo della Toscana, già forte di consistenti adesioni, registra anche quella dell’associazione Per Sesto”. E’ quanto si legge in una nota della segreteria del Partito Socialista di Sesto Fiorentino. “Un’adesione motivata, – prosegue la nota -in particolar modo ‘dal buon governo, dal lavoro e dalla solidarietà’; ed ancora, ‘fermo restando le diversità in ordine al sistema infrastrutturale’; ‘disponibili ad aderire ad un comitato di sostegno, insieme ad altre realtà politiche di centro sinistra’. Bisogna essere sinceri; l’adesione acquista un valore politico rilevante nel panorama fiorentino; lo sono ancor di più le motivazioni alla base della decisione: stare a un tavolo politico per dare contributi utili alla realizzazione del Riformismo Toscano. Sì, è vero viene a cadere l’isolamento di alcuni soggetti politici (era ora); segnatamente, però, ci troviamo, pur sempre, alle prese con l’esigenza di colmare, a Sinistra, il deficit politico degli ultimi anni. Non dobbiamo avere timori di sorta: certamente si può cambiare idea continuando ad avere rispetto della ragione. E’ urgente superare il dilemma fra persistere in questo ‘degrado’ politico oppure, con rinnovata energia,riprendere il cammino secolare”.